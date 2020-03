Oplichters misbruiken coronacrisis voor geldklopperij: laat u niet vangen! VHS

18 maart 2020

18u56 21

De politie van de zone Arro Ieper waarschuwt voor oplichters die van deur tot deur gaan om geld in te zamelen of steunkaarten verkopen in de strijd tegen het coronavirus. Ze maken hun potentiële slachtoffers wijs dat de opbrengst naar het Rode Kruis gaat of naar een lokaal ziekenhuis. “Maar er worden helemaal geen dergelijke acties georganiseerd”, klinkt het bij de politie. “Overigens: alle deur-aan-deuracties worden op dit moment beschouwd als niet-essentieel sociaal contact en zijn daarom tijdelijk verboden.” Wie toch plots oplichters aan de deur krijgt, wordt verzocht snel contact op te nemen met de politie.