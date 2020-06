Opheffing captatieverbod in Ieper: “Het wateroverschot is tijdelijk. Voor volgende week is opnieuw zomers weer voorspeld” Christophe Maertens

20 juni 2020

10u59 0

“De voorbije dagen waren wisselvallig met vooral gisteren enkele felle onweersbuien. Dit biedt even soelaas aan de landbouw. De akkers en tuinen krijgen een mooie portie water. De watervoorraad is tijdelijk aangevuld. Om dat extra water maximaal te laten benutten, heffen we tijdelijk het captatieverbod op”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper)

Verspreid over West-Vlaanderen viel er gemiddeld 30 liter water per m². “Het opgebouwde neerslagtekort door de lange droogte is nog niet weggewerkt, maar we kregen wel op een paar dagen tijd veel regenwater beschikbaar”, klinkt het. “Dat water dringt echter niet snel genoeg in de harde, droge bodem. De buffermogelijkheden zijn beperkt en grondwaterreserves vullen zich trager aan.” Wel steeg het waterpeil in de kwetsbare waterlopen van West-Vlaanderen. Het streefpeil van de IJzer is met 22cm overschreden. In normale omstandigheden betekent dit dat het overtollige water in zee wordt geloosd.

“Het wateroverschot is tijdelijk. Voor volgende week is opnieuw zomers weer voorspeld. Met de aankomende nieuwe hitte volgen wellicht snel nieuwe beperkingen in watergebruik”, aldus de burgemeester. “Een tijdelijke opheffing van het captatieverbod laat toe de strategische watervoorraden terug aan te vullen. Het biedt mogelijkheden een reserve aan te leggen voor de komende periode. Dit is cruciaal om de akkerteelt veilig te stellen, die over enige tijd irrigatie nodig heeft.”