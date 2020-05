Operatierobot Jan Yperman Ziekenhuis biedt grote voordelen voor patiënt Christophe Maertens

20 mei 2020

07u09 0 Ieper Het Ieperse ziekenhuis heeft geïnvesteerd in een hightech-toestel voor robotchirurgie. “Operaties met de robot zorgen voor kleinere littekens en minder postoperatieve pijn. Er is minder risico op complicaties.”

Het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper neemt volgende week een operatierobot in gebruik. Het gaat om de Da Vinci Xi, een hightech-toestel voor robotchirurgie dat belangrijke voordelen voor de patiënt met zich meebrengt, legt uroloog dokter Bruno Bamelis uit. “Operaties met de robot zorgen voor kleinere littekens en minder postoperatieve pijn. Er is minder risico op complicaties. Verder brengt opereren met de robot veel minder bloedverlies met zich mee, waardoor een bloedtransfusie praktisch nooit meer nodig is. En niet onbelangrijk: dit alles betekent een veel korter ziekenhuisverblijf, zodat de patiënt sneller naar huis kan: van 8 à 10 dagen naar nog amper een tweetal voor het volledig wegnemen van de prostaat bijvoorbeeld.”

Breed toepassingsgebied

Robotgeassisteerd opereren maakt een nauwkeurigheid mogelijk die de menselijke capaciteiten overstijgt. “De arts kijkt tijdens de operatie in een binoculair en krijgt een uitvergroot 3D-beeld te zien, waardoor uiterste precisie mogelijk is. De robot filtert de kleine trillingen eruit die onvermijdelijk zijn bij mensen.”

Dokter Bamelis heeft al tien jaar ervaring met prostaatwegnames met een dergelijke robot in AZ Groeninge in Kortrijk. Collega-uroloog Anneleen Verbrugghe gebruikt dezelfde robot al meerdere jaren voor het wegnemen van niertumoren en reconstructieve ingrepen op de nier. Ook uroloog Matthias Beysens zal zich verder bekwamen in de robotchirurgie. Het urologisch centrum van het Jan Yperman Ziekenhuis is hooggespecialiseerd en nam de voorbije jaren al meerdere hightech-toestellen in gebruik met belangrijke voordelen voor de patiënt, zoals de HoLEP-laser (voor de behandeling van goedaardige prostaatgezwellen) en de niersteenverbrijzelaar.

Naast operaties van de prostaat en nieren behoort het wegnemen van de blaas tot de mogelijkheden met de Da Vinci-robot. Het toestel zal binnen het ziekenhuis breed ingezet worden: naast urologische operaties zullen er in de toekomst gynaecologische en abdominale ingrepen mee plaatsvinden. Onder meer de laparoscopieën (kijkoperaties) kunnen voortaan robotgeassisteerd gebeuren.

Grotere meerwaarde

“Deze robot betekent een serieuze investering, maar is vooral een grote meerwaarde voor onze patiënten en ons ziekenhuis”, legt algemeen directeur Frederik Chanterie uit. “Op deze manier bouwt Jan Yperman verder aan zijn reputatie als innoverend en vooruitstrevend ziekenhuis.”

“Door de introductie van de robotgeassisteerde heelkunde binnen het Jan Yperman Ziekenhuis wordt opnieuw een stap gezet in het verder minder invasief (infiltrerend, binnendringend, nvdr) worden van complexe heelkundige ingrepen”, zegt hoofdarts Ilke Montag. “Blijven investeren in hooggespecialiseerde apparatuur versterkt verder onze aantrekkingskracht naar artsen en medewerkers