Openluchtfilm ‘Isle of Dogs’ Christophe Maertens

12 augustus 2019

11u11 0 Ieper Filmliefhebbers kunnen op woensdag 14 augustus in Ieper naar de openluchtfilm ‘Isle of Dogs’.

Met ‘Isle of Dogs’ waagt Wes Anderson zich, negen jaar na Fantastic Mr. Fox, opnieuw aan een stopmotionfilm. Dit keer spelen honden de hoofdrol en is het resultaat verwarmend en tovert het een glimlach op je gezicht. In de film zijn onder andere de stemmen te horen van Bill Murray, Edward Norton, Bryan Cranston en Tilda Swinton. De voorstelling vind plaats op het beeldenplein in Ieper. De film begint om 21 uur, de deuren van de bar openen om 20 uur. “Neem gerust je strandstoel mee”, zegt de Ieperse bib, die het evenement organiseert.