Opendeurweekend bouwproject Gloria Christophe Maertens

15 juni 2019

11u49 3 Ieper Projectontwikkelaar 3D Real Estate organiseert in het weekend van 22 en 23 juni een opendeurweekend voor hun woonproject Gloria in Ieper. In de Sint-Niklaaskerk wordt een modelappartement nagebouwd.

Terwijl in het Yper Museum overblijfselen worden getoond die werden gevonden op bij opgravingen in De Meersen in Ieper, wordt op de site volop werk gemaakt van een woonproject. Projectontwikkelaar 3D Real Estate bouwt er op de site een 80-tal nieuwe woningen en appartementen. Er worden flats te koop aangeboden met een, twee of drie slaapkamers, maar ook gezindswoningen met een tuin. “De architectuur van de bestaande bebouwing werd zo veel mogelijk gerespecteerd”, aldus de projectontwikkelaar. “Omwille van de culturele waarde werd een deel van de straatzijde behouden.” In het weekend van zaterdag 22 en zondag 23 juni wordt er tussen 10 uur en 17 uur een opendeurweekend georganiseerd. In de Sint-Niklaas kerk wordt een modelappartement nagebouwd en is er een verkoopkantoor ingericht. Meer info en inschrijvingen via https://www.gloria-ieper.be.