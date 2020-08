Opendeurweekend bij project Gloria op site Meersen Christophe Maertens

31 augustus 2020

09u49 0 Ieper Van maandag 7 september tot en met zaterdag 12 september gooit het woonproject Gloria de deuren open voor het publiek.

Bezoekers moeten eerst een afspraak maken, omwille van de coronamaatregelen, en kunnen zich dan aanmelden op het verkoopskantoor in de Sint-Niklaaskerk, aangrenzend aan de site. Daarop wordt het woonproject bezocht. Het project Gloria is te vinden op de site De Meersen, gelegen tussen de Sint-Jansstraat, Lange Meerstraat en de De Steurstraat. Tijdens het archeologisch onderzoek werden er resten van zo’n 500 stoffelijke resten uit de middeleeuwen opgegraven. Volgens vastgoedontwikkelaar 3d-real estate biedt het project ruime 1-,2- of 3-slaapkamer appartementen met een grote leefterras. Er is uitzicht op de binnentuin. De plaats is vlot bereikbaar met de wagen of het openbaar vervoer. Het verkoopskantoor is ook elke woensdag geopend van 15 uur tot 18 uur. Meer info via gloria.be.