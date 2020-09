Open Sites-Sporen: werk van 8 kunstenaars op de vestingen Christophe Maertens

15 september 2020

16u44 2 Ieper Nog tot 27 september is op de vestingen in Ieper de tentoonstellingen Open Sites-Sporen te bezoeken.

Op de vestingen in Ieper loopt momenteel de kunsttentoonstelling Open Sites, een evenement rond grensoverschrijdende creaties die vragen stellen over de maatschappelijke, culturele, historische en landschappelijke sporen van gebieden aan weerszijden van de Frans-Belgische grens in Ieper, Komen en Villeneuve d’Ascq. Acht kunstenaars bouwden in een week tijd hun werk op en nu kan je de werken bewonderen. De acht geselcteerde kunstenaars voor Sporen 2020 in Ieper zijn: Bob Budd, Bram & Hendrik Lattré, Caroline Léger, Ludovic Mennesson, Muro Atelier, Sally Ducrow, Xavier Rijs, Yvonne Knevels. Vader en zoon Hendrik en Bram Lattré maakten een installatie met spiegels. Het zijn een reeks van tekentafels die staan opgesteld in de natuur. Een spiegel vervangt het tekenvlak, waardoor de omgeving gereflecteerd wordt in plaats van gecreëerd, aldus de kunstenaars, die de tekentafel herinterpreteren en er een droommachine van maken. “Vaker naar de wolken kijken, maakt je gelukkig. Maar we doen het zo weinig”, aldus vader en zoon.