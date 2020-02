Open overleg over hengelsport in Ieper Christophe Maertens

05 februari 2020

18u23 2 Ieper De stad Ieper organiseert op initiatief van schepen Valentijn Despeghel een overleg voor hengelaars en voor iedereen die geïnteresseerd of betrokken is bij de sport.

Al sinds de jaren ’80 organiseert het Ieperse stadsbestuur jaarlijks een overleg met de hengelaars die hun hobby langs de Ieperse vestinggrachten uitoefenen. Tijdens dit overleg worden het beheer en de verdere ontwikkeling van het hengelen op de stadsgrachten besproken en maakt men werkafspraken voor de toekomst. “Dit jaar wordt dit overleg over een andere boeg gegooid”, zegt schepen Valentijn Despeghel, die zelf hengelaar is. “Ik nam het initiatief om een open hengeloverleg te organiseren, waar iedereen welkom is die geïnteresseerd of betrokken is bij de hengelsport in het Ieperse. Tijdens deze infoavond komen ook alle andere openbare hengelwaters in Ieper aan bod: Dikkebusvijver, Zillebekevijver, kanaal Ieper-Komen en kanaal Ieper-IJzer.”

Volgens de schepen is het de bedoeling om alle hengelaars te informeren over wat er gaande is, welke inspanningen er geleverd werden voor een kwaliteitsvolle hengelsport, maar ook welke problemen er in de nabije toekomst moeten aangepakt worden. Naast het stadsbestuur en de stadsdiensten zullen ook de beheerders van alle hengelwaters aanwezig zijn. “We streven naar een ecologisch verantwoorde en toekomstgerichte aanpak van de hengelsport, waar elke hengelaar zijn hobby met plezier kan beleven”, besluit Despeghel. Het open hengeloverleg vindt plaats op 19 februari in het auditorium van AC Auris aan Ter Waarde 1. De avond start om 19 uur.