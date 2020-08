Open Monumentendag in teken van ‘Feniks 2020', wederopbouw van de Westhoek na WO I Christophe Maertens

31 augustus 2020

12u13 0 Ieper Op zondag 13 september vindt een coronaproof editie van de Open Monumentendag plaats in de ruime regio Westhoek. Er zijn zo’n 35 activiteiten voor het grote publiek en die staan in het teken van Feniks 2020, de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. “Er zijn heel wat ‘speciallekes’ te bezoeken, zoals een pand van architect Huib Hoste in Wervik.”

“Deze regionale Open Monumentendag past volledig in het kader van de wederopbouw”, zegt Delphine Vanoverberghe, consulent bouwkundig erfgoed bij CO7. Feniks 2020 is het provinciaal project dat de wederopbouw in de kijker plaatst. De coronacrisis zorgde er voor dat enkele tentoonstellingen en andere evenementen van het project niet onmiddellijk konden worden opgestart of geopend.

Erfgoedapp

“Deze 32ste Open Monumentendag wordt door corona een speciale editie: de plaatsen zijn beperkt en dus moet je voor veel activiteiten vooraf inschrijven”, zegt Delphine. Op de website UiT in de Westhoek staan alle activiteiten in de regio met hun inschrijvingsvoorwaarden, ook last-minute wijzigingen. “Open Monumentendag is traditioneel een dag waarop niet-toegankelijke monumenten hun deuren openen. Die ‘speciallekes’ trekken altijd veel geïnteresseerden. Dit jaar bijvoorbeeld kan je de monumentenwachters de toren van de Ieperse Sint-Maartenskerk zien afdalen. Nog in Ieper kan je uitzonderlijk het oude drinkwaterproductiecentrum bezoeken bij Zillebeke Vijver. Open Monumentendag gaat ook mee met het digitale tijdperk: in Zonnebeke organiseert men een digitale rondleiding over de fanfare St. Cecilia, en Koekelare werkte een heuse Erfgoedapp uit,“ zegt Delphine.

Dankzij zijn sterke wil, zijn passie voor nieuwe materialen en bouwmethodes, voor open dynamische ruimtes, voor licht en kleur, verwezenlijkte Huib Hoste in Wervik een van de eerste modernistische gebouwen in ons land Delphine Vanoverberghe, consulent bouwkundig erfgoed bij CO7

Modernistisch tintje

Interessant lijkt ons het werk van Huib Hoste, een toonaangevende West-Vlaamse architect die de wederopbouw van de Westhoek een modernistisch tintje wou geven. In Avelgem, maar ook in de Nieuwstraat in Wervik kan men uitzonderlijke panden van Hoste bewonderen. Hoste wou de wederopbouw in de Westhoek een modernistisch tintje geven.

“Dankzij zijn sterke wil, zijn passie voor nieuwe materialen en bouwmethodes, voor open dynamische ruimtes, voor licht en kleur, verwezenlijkte hij in Wervik een van de eerste modernistische gebouwen in ons land. De architect werkte daarvoor samen met bouwheer Marie Plancke, een sterke ondernemende vrouw die een nieuw soort architectuur toeliet. Zijn terugkeer uit Nederland bracht de geest van ‘De Stijl’ (De Stijl is een Nederlandse kunstbeweging, vernoemd naar het in 1917 in Leiden opgerichte tijdschrift De Stijl, red.) mee naar België en een abstracte compositie van gekleurd glas siert in de voormalige ijzerwinkel het bovenlicht.” Op de OMD is in de voormalige smidse en ijzerwinkel een Belgisch-Japans ontwerp- en ambachtenatelier ondergebracht.

‘t Neerhof

In Poelkapelle kunnen mensen de wederopbouwhoeve Het Rozenhof bezoeken en alles te weten komen over de heropbouw van de hoeves. In Poperinge is in ’t Neerhof de heropbouw van de hopteelt te bekijken. In Nieuwpoort kunnen ouders en hun kinderen met een handige brochure speuren naar sporen in de stad. In Kortemark kan men dan weer fietsen door het oorlogsverleden van het Krekedal. “Voor elk wat wils tijdens OMD in onze Westhoek”, aldus nog Delphine.

Meer info en reserveren: www.uitindewesthoek.be/dossiers/open-monumentendag-2020.