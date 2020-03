Opbouw Kattenfoor volop bezig: Groen Ieper pleit voor prikkelarme dag op kermis Christophe Maertens

17u21 0 Ieper Op de Grote Markt in Ieper zijn de foorkramers volop bezig met de opbouw van de Kattenfoor. Op de laatste gemeenteraad vroeg raadslid Jordy Sabels (Groen) of er geen prikkelarme dag kon worden gepland tijdens de kermis.

De Kattenfoor loopt van 6 maart tot zondag 15 maart dit jaar. De opening vindt plaats op vrijdag met een receptie in de Raadzaal op de Grote Markt. Om 17.30 uur schiet de foor dan officieel uit de startblokken. Op de laatste gemeenteraad vroeg raadslid Sabels van Groen Ieper of de Kattenfoor dit jaar wat toegankelijker zou kunnen zijn met een prikkelarme dag. “De vele visuele en luide prikkels op een kermis zijn vaak te veel om te verwerken, vooral voor kinderen en mensen met autisme”, aldus het raadslid. “Een prikkelarm moment tijdens de kermis biedt een oplossing en bestaat al in heel wat steden, waaronder Roeselare, Oostende en Leuven.”

Volgens schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) werd daarover al gepraat. “Maar helaas hadden we geen tijd genoeg om dit in te voeren in de aankomende Kattenfoor. Wel gaan we voor de volgende Thuyndagfoor iets uitwerken voor kinderen met autisme. Een prikkelarm moment zou natuurlijk de oplossing zijn.”