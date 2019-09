Opbouw Frietrock volop bezig, Vandenpeerboomplein afgesloten Christophe Maertens

05 september 2019

17u18 0 Ieper In Ieper is het Vandenpeereboomplein al een paar dagen niet meer toegankelijk door de opbouw voor het muziekfestival Frietrock. Op de affiche van de elfde editie staan Heideroosjes, Les Negresses Vertes, Golden Earring, Fischer-Z en Praga Khan. Ook dit jaar weer gaat een deel van de opbrengst naar het goede doel.

Vrijdag en zaterdag vindt op het Vandenpeerboomplein in Ieper het muziekfestival CCV Frietrock plaats. “We zetten daarbij voor het eerst bekende dj’s in. Die komen er naast de gebruikelijke formule van lokale dj’s die werden verkozen via een wedstrijd. Onder andere Dirk Stoops en Jebroer komen de boel op stelten zetten. Door de extra inspanning van stad Ieper en onze partners kunnen we dit jaar een indrukwekkende line-up brengen”, zegt Carl Bijttebier van de organisatie. “Door de Tooghedagen zal de binnenstad moeilijk bereikbaar zijn met de auto. Daarom raden we mensen aan zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar Ieper te komen of met de fiets. Het festivalplein ligt op wandelafstand van het station. Op het Minneplein zal een ruime fietsparking staan, dit is op 250 meter van het festivalplein. Uit veiligheidsoverwegingen zal aan iedere in- en uitgang bewaking aanwezig zijn. Handtassen zullen gecontroleerd worden, rugzakken worden op het plein niet toegelaten. Daarom raden we iedereen aan om rugzakken en handtassen thuis te laten.”

Meer info op www.frietrockdeleet.be.