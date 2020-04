Op zoek naar wat vertier in de paasvakantie? Escape room Com’In & Escape zorgen elke dag voor een uitdaging Joyce Mesdag

06 april 2020

18u36 0 Ieper Op zoek naar wat vertier in de paasvakantie? De zaakvoerders van escape room Com’in & Escape in Komen posten op hun facebookpagina elke dag een uitdaging die gerelateerd is aan hun escape rooms en escape rooms in het algemeen.

Vandaag moet je bijvoorbeeld op zoek naar verschillen op een foto die genomen is in escape room Al Capone. “Daarnaast zetten we nu en dan een extra raadsel op onze instagram- en facebookpagina, en daar kan je een spel voor 6 personen mee winnen”, zegt Carla Alaimo.

De escape room van Carla en haar man Pascal Clarisse is gesloten omwille van de coronamaatregelen, net als de andere escape rooms in ons land. “Het zijn inderdaad geen leuke tijden voor ons. Maar dat is het voor niemand, he? Het is een troost dat iedereen in hetzelfde schuitje zit. Onze escape games raakten steeds bekender bij het groot publiek. Februari was de beste maand sinds onze opening 2 jaar geleden. Met zulke kleine initiatieven probeer ik wat in het hoofd te blijven hangen van de mensen. Nu moeten we ons vooral concentreren op gezond blijven en in gedachten bij de zorgverleners zijn. Daar draait alles nu rond. En voor de rest hopen we dat ze gauw een vaccin vinden om corona de baas te zijn.”