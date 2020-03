Op zoek naar een goed boek? Mijn leestipper geeft je gepersonaliseerd advies Christophe Maertens

04 maart 2020

10u04 3 Ieper Lezers die op zoek zijn naar een goed boek, kunnen nu gebruik maken van Mijn Leestipper. Die geeft leners gepersonaliseerde leestips recht uit de collectie van de bibliotheek.

Mijn Leestipper richt zich tot volwassen en geeft gepersonaliseerde leestips van Nederlandse fictieboeken. De bib selecteert de boeken op basis van de leesvoorkeuren, leenhistoriek en de collectie boeken van je bibliotheek. Per boek is er een beknopte samenvatting en info over de beschikbaarheid, het aantal pagina’s en eventuele bekroningen. Het is mogelijk het geadviseerde boek op een leeslijstje te plaatsen of te reserveren. Elke maand krijgt de ontlener nieuwe leestips. Mijn Leestipper is te vinden op de site nadat je je aanmeldt via Mijn Bibliotheekprofiel.

De bib van Ieper, maar ook enkele andere bibliotheken in de regio, sluit vanaf 23 maart tot en met zaterdag 28 maart de deuren voor de installatie van het nieuw Vlaams bibliotheeksysteem.