Op de Zuiderring worden betonplaten hersteld, er wordt een omleiding voorzien voor het autoverkeer Christophe Maertens

29 januari 2020

17u28 0 Ieper In Ieper beginnen vanaf maandag 3 februari, als de weersomstandigheden het toelaten tenminste, herstellingswerken aan de betonplaten op de Zuiderring. Normaal moet alles achter de rug zijn midden maart.

Tijdens de werken zal de weg afgesloten zijn voor het autoverkeer. Automobilisten met bestemming Bellewaerde rijden via afrit 3 Zonnebeke-Beselare via de N303 en de N8 naar hun bestemming. Plaatselijk verkeer kan afrit 4 Ieper centrum op de A19 nemen en de omleiding volgen via Zonnebeke, Zonnebeekseweg en de Kruiskalsijdestraat en omgekeerd. Verkeer met bestemming Ieper centrum moet afrit 5 Ieper Noord nemen en dan de N38 Noorderring. Fietsers kunnen door, maar op sommige dagen zullen ook die een plaatselijke omleiding moeten volgen. De start van de werken is voorzien vanaf maandag 3 februari en het einde tegen vrijdagavond 13 maart, maar slecht weer kan zowel de startdatum als de einddatum doen opschuiven.