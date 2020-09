Ook tweede Palestijn moet in cel blijven na steekpartij in voormalig politiegebouw VHS

08 september 2020

19u45 0 Ieper Een 27-jarige man uit Palestina moet een maand langer in de cel blijven voor zijn betrokkenheid bij een steekpartij die zich een week geleden voordeed in het voormalig politiegebouw langs de Rijselstraat in Ieper. Daarbij raakte een man vrij ernstig gewond.

Het was in de vooravond toen een bewoner van het gebouw (dat in 2015 gerenoveerd wordt en nu 14 sociale appartementen telt) het aan de stok kreeg met een Palestijn. Aanleiding was een discussie over geld. De bezoeker kwam centen innen die hij naar eigen zeggen nog tegoed had van de bewoner. Die kon of wilde echter niet betalen. De situatie dreigde te escaleren. Een andere man van Palestijnse origine die ook in de buurt woont, moeide zich ook met de zaak. Er werd een mes getrokken waarmee de bewoner verschillende keren in de buik werd gestoken. Vrijwel onmiddellijk na de feiten werd één verdachte opgepakt, de andere twee dagen later. Beiden verschenen inmiddels voor de raadkamer en moeten een maand langer in de cel blijven.