Ook raadkamer wil doodrijder van Sharon Gruwez (22) voor hof van assisen

26 juni 2020

Net zoals het parket en de familie van het slachtoffer wil ook de raadkamer van Ieper dat Davy K. (29) voor het hof van assisen terechtstaat voor de dood van zijn (ex-)vriendin. Sharon Gruwez was passagier in de BMW die K. tegen 191 kilometer per uur liet crashen tegen een schoolbus in Vleteren. “Duidelijk met opzet”, vindt ook de raadkamer en dus is een procedure voor de politierechtbank, waar K. en zijn advocaat op aanstuurden, geen optie. Zij gaan vrijwel zeker in beroep tegen de beslissing van de raadkamer.

