Ook Internationale Vrouwendag bij politiezone Arro Ieper Redactie

09 maart 2020

16u18 0 Ieper Bij de politiezone Arro Ieper werd ook dit jaar aandacht besteed aan de Internationale Vrouwendag. De vrouwelijke medewerkers werden getrakteerd op een koffiemoment. Een journaliste van onze krant werd uitgenodigd als gastspreker.

Voor de tweede keer organiseerde de politiezone Arro Ieper een koffiemoment met een gastspreker voor de Internationale Vrouwendag. Dit jaar werd onze regiojournaliste Laurie Bailliu uitgenodigd als gastspreker. “De journalistiek wordt ook dikwijls als een ‘mannenjob’ aanzien”, zegt Glenn Verdru, dienst communicatie politiezone Arro Ieper. “Op 265 personeelsleden zijn 90 medewerkers vrouwen, dat is 34% van onze personeelsleden. Hoewel het aandeel vrouwen in onze organisatie is gegroeid, is het nog niet vanzelfsprekend dat een vrouw als operationeel aan de slag gaat. We hebben veel vrouwen die als bediende bij ons werken, dus was het ook een mogelijkheid om deze verschillende profielen samen te zetten met als gemeenschappelijke factor het “vrouw zijn”, vertelt Glenn.

“In 2018 had ik al geprobeerd iets te organiseren met een fotomoment maar dat was niet genoeg om de vrouwelijke medewerkers warm te maken. Sinds 2019 steekt een vrouwelijke collega haar schouders onder het initiatief, met een spreekster en koffiemoment. Vorig jaar hadden we burgemeester Emmily Talpe als spreekster, als vrouwelijke burgemeester en voorzitster van de politieraad. Een mannelijke journalist was aanwezig om verslaggeving te doen over vrouwendag, dat zorgde ook voor wat inspiratie.”