Ook in september kun je nog inschrijven bij Dé Academie Christophe Maertens

27 augustus 2019

11u31 0 Ieper Dé Academie in Ieper meldt dat mensen zich in september nog altijd kunnen inschrijven.

“De warme zomermaanden zijn bijna voorbij en onze gekende routine glijdt langzaam onze dagen terug in. Maar betrap je er jezelf ook op weg te dromen naar dat prachtige schilderij die je zag op citytrip, het inspirerende lied op een festival of een boeiend boek die je las onder een boom in het park? Kom dan verder dromen bij ons”, klinkt het in Dé Academie. Meer info over inschrijvingen en proeflessen vind je op www.academie-ieper.be.