Ook in ‘oorlog’ tegen coronavirus staan Britten Ieperlingen bij: Jan Yperman Ziekenhuis krijgt 60 overalls Christophe Maertens

01 april 2020

17u30 0 Ieper De Commonwealth War Graves Commission (CWGC), de organisatie die instaat voor alle Commonweath begraafplaatsen en monumenten van WO I en WO II, heeft 60 overalls geschonken aan het Jan Yperman Ziekenhuis (JYZ). “In deze tijden vonden we het meer dan normaal om ons steentje bij te dragen.”

“Toen we afgelopen weekend de oproep van het Jan Yperman Ziekenhuis op sociale media zagen om beschermingskledij te schenken, zijn we onmiddellijk in actie geschoten”, zegt Calum Leggat, Gezondheids- en Veiligheidscoördinator bij de CWGC. “In onze stock hadden we nog 60 ongebruikte overalls liggen die bedoeld waren ter bescherming van onze medewerkers. Onze tuinmannen zijn wel nog altijd aan het werk – onder heel strikte veiligheidsvoorwaarden weliswaar – maar voeren momenteel enkel standaardtaken uit, zoals het gras afrijden en de borders onderhouden. Daarom dachten we dat deze overalls nu beter van pas zouden komen om het medisch personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis te beschermen tegen het coronavirus.”

Beschermende kledij

“We zijn een de CWGC heel dankbaar voor deze mooie gift”, zegt Pieter-Jan Breyne, woordvoerder van het ziekenhuis. “Persoonlijk beschermingsmateriaal is op dit moment uiterst belangrijk, omdat het ervoor zorgt dat onze zorgverleners zelf niet ziek worden en kunnen blijven zorgen voor hun patiënten. Omdat er wereldwijd een grote schaarste heerst aan beschermmiddelen zoals mondmaskers, handschoenen en beschermende overalls, hebben we inderdaad een oproep gedaan naar particulieren en bedrijven. We kregen daarop heel wat respons. Beschermoveralls zijn een essentieel onderdeel van de beschermende kledij die artsen en verpleegkundigen dragen op de ‘cohort-afdelingen’, dit zijn de afdelingen waar patiënten met COVID-19 worden verzorgd.”