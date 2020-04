Ook in coronatijden wordt er gewerkt: Studentenstraat en deel Montstraat weer open Christophe Maertens

01 april 2020

15u33 0 Ieper In Ieper gaan woensdag de Studentenstraat en een deel van de Montstraat opnieuw open voor het verkeer. Er vonden werken plaats in het kader van de grote rioleringswerken.

Dinsdag werden de Studentenstraat , aan de toegang bpost, en een deel van de Montstraat geasfalteerd. Dat kadert in de grote rioleringswerken die momenteel in de Ieperse binnenstad bezig zijn. Woensdag gaan dan de Studentenstraat en een deel van de Montstraat opnieuw open voor het verkeer. Hierdoor zal de Paterstraat niet langer doodlopend zijn. De rioleringswerken gaan intussen verder in de Schuttelaerestraat en het tweede deel van de Montstraat.

“Ik wil de aannemers en al zijn werknemers, alsook onze eigen stadsdiensten, bedanken voor hun blijvende inzet in deze coronatijden”, zegt schepen van Openbare Werken Ives Goudeseune. “Zij blijven doorgaan. Door hun inzet kan ik alleen maar tevreden vaststellen dat de riolerings- en wegeniswerken uitstekend opschieten. Over enkele weken kan er in de Studentenstraat al een toplaag worden gegoten.”