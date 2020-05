Ook Ieperse scholen starten opnieuw op: “Zo'n mondmasker is wennen, maar ik ben vooral blij dat ik mijn vriendjes terugzie” Christophe Maertens

15 mei 2020

09u19 0 Ieper Veel mondmaskers en (bijna) overal social distancing in de Ieperse scholen, die na een lange sluiting vrijdag weer de deuren konden openen. Het was voor directie en leerkrachten, maar vooral voor de kinderen een fijn weerzien. “Het is wel een beetje vreemd, al die regels en dat mondmaskertje. Daar moet ik nog aan wennen.”



Directeur Lieven Calis van de Sint-Jozefschool in Ieper wist dat de heropening geen eenvoudige klus zou worden. Toch verliep alles min of meer zonder problemen. In de lagere school op de Meenseweg werden 111 leerlingen verwacht. Het gaat om kinderen uit het eerste leerjaar die in vier verschillende groepen werden verdeeld, vier groepen van het tweede leerjaar en twee groepen van het zesde leerjaar, die twee dagen per week les mogen volgen. “Het was de afgelopen dagen vooral zoeken en organiseren”, zegt de directeur. “We hebben echt moeten nadenken hoe we dit konden rond krijgen.”

Circulatieplan

In de school staan overal nadars en wasbakken. “Nooit gedacht dat we dit ooit zouden moeten doen, maar we werkten een circulatieplan uit met eenrichtingsverkeer. De kinderen moeten bij het binnenkomen van de school hun handen wassen. De leerlingen zijn goed geïnformeerd. Ze kijken naar Karrewiet op Ketnet, waar ze heel wat info opsteken. Ook bij het online lesgeven gaven we opdrachten mee waarin informatie verwerkt was over het virus en hoe ermee om te gaan.”

Drempelvrees

“Of ik de andere klassen dit jaar nog zal zien? Ik durft dat niet te zeggen. De leraars en leerlingen die nu niet kunnen starten, vinden het alvast jammer. We hopen alle leerlingen minstens nog een keer te ontmoeten dit jaar. Voor volgend jaar is het koffiedik kijken.”

De leerlingen zaten met heel wat vragen, maar eens het duidelijk werd hoe de heropstart zou verlopen, verdween de drempelvrees Lerares Carmen Debergh

Carmen Debergh geeft les aan het tweede leerjaar. “Een van mijn leerlingen zag het eerst niet zitten om terug te komen. Via Skype heb ik een gesprek gehad en dat bleek het kind gerust te stellen. Ook de andere leerlingen zaten met heel wat vragen, maar eens het duidelijk werd hoe de heropstart zou verlopen, verdween de drempelvrees.”

“Mijn zoon was inderdaad wat nerveus”, beaamt Dieter Alleweireldt uit Ieper, papa van Liam uit het tweede leerjaar. “Hij is niet bang, maar wel wat onzeker. Dat Liam terug naar school kan, is voor ons een geruststelling. Afstandsonderwijs is niet hetzelfde als les krijgen in de klas.”

Arthur Benoot (7) is vooral blij dat hij zijn vrienden en zijn juf terugziet. “Thuis kregen we filmpjes met oefeningen en in het begin hielpen papa en mama nog, maar de laatste week werkte ik meer alleen.”

Quiz

Niet alleen het lager onderwijs kende een herstart, ook in de middelbare scholen mochten de studenten weer plaatsnemen op de schoolbanken. In het GO! Technische Atheneum Ieper liet directeur Peter Vanthuyne een quiz uitwerken door de leraar plastische opvoeding om op een ludieke manier de coronaregels uit te leggen aan de leerlingen. Aan de quiz is een schiftingsvraag verbonden: de leerlingen moeten schatten hoeveel tijd de directeur er zal overdoen om de campus achterwaarts af te wandelen. “Hopelijk geen twee dagen”, knipoogt hij. “We delen alles op: leerlingen komen vier halve dagen of lopen deels stage. Zo is alles een beetje gespreid.”

Les fysica

Het zesde jaar Sociale en Technische Wetenschappen kreeg al meteen een les fysica te verwerken. “Het was uitkijken naar de heropstart, want ik miste het sociale contact wel”, reageert leerlinge Jolien Beutler uit Ieper. “Bij de start van de dag overliepen we samen de veiligheidsmaatregelen en daarna begon de les fysica. Geen makkelijk vak, maar het is toch leuker om hier les te krijgen in plaats van thuis achter de laptop.”

Jill Volcke, die een klaslokaal verder praktijkles verzorging krijgt, is ook blij dat ze weer naar school kan. “Het is wel vreemd, al die regels en dat mondmaskertje. Daar moet ik nog aan wennen. In onze praktijklessen konden we voor de coronacrisis op elkaar oefenen, maar dat is nu wat moeilijker.”

“We zullen zien hoe het verder zal verlopen”, besluit de directeur. “Het is in ieder geval iets wat we nog nooit hebben meegemaakt.”