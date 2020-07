Ook deze zomer speelpleinwerking in Ieper ondanks corona: “Maar per dag hebben we wel vijf extra monitoren nodig” Christophe Maertens

14 juli 2020

17u34 0 Ieper Ondanks de coronacrisis kunnen kinderen in Ieper nog tot en met 28 augustus terecht bij speelpleinwerking Sporrewoan in het jeugdstadion. Ook in Vlamertinge en Boezinge wordt een speelpleinwerking op poten gezet. Door het coronavirus zijn er wel een paar nieuwe spelregels: de kinderen spelen in vaste speelbubbels, waardoor een pak extra monitoren nodig zijn.

“Voor speelpleinwerking Sporrewoan hebben zich 250 kinderen ingeschreven”, zegt speelpleinverantwoordelijke Rebecca Dehaene (24). “Door de coronacrisis hebben we iedereen in verschillende bubbels moeten opdelen. Daarvoor gebruiken we niet alleen ruimte aan de Fenix, maar ook in de Sint-Jozefschool. Het gaat om zes groepen, met daarnaast nog een tienerwerking. Het is de bedoeling dat elke bubbel eens doorschuift naar een andere speelplek, zodat de kinderen niet altijd op dezelfde plek moeten blijven. Ook hebben we een aparte groep gevormd voor jongeren ouder dan 12 jaar. Leuk om te zien dat die bubbel aangegroeid is tot 25 jongeren.”

We hebben alvast evenveel inschrijvingen als vorig jaar. Ik heb geen weet van jongeren die door corona niet durven of mogen komen naar de speelpleinwerking Speelpleinverantwoordelijke Rebecca Dehaene

Gezond verstand

Maar door al die bubbels moeten er wel een stuk meer monitoren ingezet worden. “We moeten per dag vijf extra mensen inschakelen”, gaat Rebecca verder. “Tot nu lukt dat, want veel jongeren gaan niet op reis of naar festivals. Velen zijn al blij dat ze bij ons terechtkunnen. Iedereen moet wel binnen zijn bubbel blijven”, benadrukt de speelpleinverantwoordelijke. “Binnen de groepen kunnen de kinderen hun ding doen, maar we vragen de animatoren wel om hun gezond verstand te gebruiken. Als we samen vergaderen, houden we anderhalve meter afstand van elkaar. Het is allemaal wat moeilijker, maar het lukt wel. We hebben alvast evenveel inschrijvingen als vorig jaar. Ik heb geen weet van jongeren die door corona niet durven of mogen komen naar de speelpleinwerking.”

Steunmaatregelen

Op de laatste gemeenteraad in Ieper stelde Groen-raadslid Sam Vancayseele zich nog vragen over de speelpleinwerking in deze moeilijke omstandigheden, onder andere over steunmaatregelen van het stadsbestuur. “We hebben extra materiaal voorzien van bij de technische dienst. Ook kunnen de speelpleinwerkingen hygiënepakketten bij ons afhalen”, reageert schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “Maar ook op ander vlak ondersteunen we de speelpleinwerkingen. Ik denk aan het delen van documenten, bepaalde afspraken doorgeven, advies en organisatorisch tips. We voorzien een startsubsidie en de gewone werkingssubsidies die speelpleinen krijgen. De speelpleinwerking kan ook bij de stad terecht voor het ontlenen van materialen, zoals dat voor andere verenigingen het geval is, en voor het gebruik van een lokaal.”