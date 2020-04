Ook dat nog: oplichterij rond de belastingaangifte 2019 VHS

06 april 2020

11u10 11 Ieper De politie van de zone Arro Ieper waarschuwt voor online fraude in naam van de FOD Financiën. Mensen worden benaderd met de vraag om snel een relatief klein bedrag te betalen en op die manier een beslag op goederen te vermijden.

De online brief oogt bijzonder professioneel maar is nep. Verschillende ontvangers maakten er afgelopen weekend melding van bij de politiezone Arro Ieper. In het schrijven staat vermeld dat er nog een bedrag moet betaald worden van de belastingsaangifte 2019. De ontvanger wordt er op gewezen dat er zal overgegaan worden tot beslag, als het bedrag niet snel betaald wordt. De transactie gebeurt via een knop op de pagina. Wie daarop klikt, zet de deur open voor oplichterij. De politie zegt dat dergelijke vraag tot betaling niet de normale werkwijze is van de FOD Financiën en adviseert om in geen geval in te gaan op dergelijke praktijken.