Onze tips voor het weekend: Wandelen, lopen of fietsen of toch eerder de archeologische toer op? Christophe Maertens

19 september 2019

Ieper en Kortrijk: Autovrije Zondag

Verschillende steden en gemeenten in onze regio nemen zondag deel aan de Autoloze Zondag. In Ieper wordt de Grote Markt omgetoverd tot een fietsmarkt, waar de bezoekers een tweedehandsfiets op de kop kunnen tikken. Je kunt er je fiets ook laten pimpen en kinderen kunnen zich uitleven op de gocart. Verder staat er een gratis stadswandeling gepland en kunnen bezoekers genieten van een dessertbuffet in een autovrij kader. Ook Kortrijk bant de wagen uit de stad. Tussen 7 en 20 uur is de zone binnen de ring verkeersvrij en er staan allerlei activiteiten gepland.

Ieper: Bezoek aan archeologische site ‘Hooge Siecken’

Op de Sint-Jansparochie in Ieper staat zaterdag een bezoekmoment gepland aan een archeologische site. De opgravingen brengen sporen van een belangrijke middeleeuws site aan het licht: een leprozerie, waar melaatsen een onderkomen vonden. De kapel van de leprozerie stond op de plaats van de huidige Sint-Jan-Baptistkerk en naast de kapel vonden archeologen al meer dan tachtig skeletten. Voor alles definitief verdwijnt, is zaterdag het publiek welkom op de site. Er zijn bezoeken van 9.30 tot 15.30 uur. De site bevindt ligt op de Brugsesteenweg 259 in Sint-Jan, bij Ieper. De toegang is gratis.

Izegem: Urban Move

Op zondag 22 september vindt de derde Urban Move plaats. De Urban Move is een beleefloop en -wandeling door gebouwen met muziek ten voordele van de Warmste Week. Uitvalsbasis dit jaar is het Frunpark. Om 13 en 14 uur start de Urban Walk van acht kilometer. Om 15 uur schiet de ouder-kind Urban Move van vijf kilometer uit de startblokken en een uur later is het de beurt aan de Urban Move. De handbalclub van Izegem organiseert de catering. Bezoekers worden aangemoedigd om tijdens de Autoloze Zondag met de fiets te komen. De deelnemers lopen onder andere door Frunpark, Garage Douchy, Vanhaverbeke Houthandel, SIX, Skyline en All-In Fitness Izegem. Er wordt gelopen en gestapt voor meerdere goede doelen: vzw Steunfonds voor metabole ziekten, het Kinderkankerfonds en de Mucovereniging.

Wervik: Tabakstocht

Op zondag 22 september staat in Wervik de Tabakstocht van de Wervikse Wandelsportvereniging op de agenda. De organisatoren hebben een mooi parcours uitgestippeld langs de Leievallei, het heuvelachtige Kruiseke en de landelijke wegen van Geluwe. De start ligt aan sportcentrum De Pionier in Wervik. De deelnemers kunnen kiezen tussen 6, 12, 15 21, 28, 35 of 42 kilometer. Starten kan tussen 7 en 15 uur en deelnemen kost 1,10 euro voor leden van de wandelfederatie en 1,50 euro voor niet leden. Meer info bij Frans Malengier op 056/31.27.90 of www.wandelclubwervik.be.

Meulebeke: Bèreretrokoers

In Meulebeke vindt op zaterdag 21 september voor de derde keer de Bèreretrokoers plaats, een evenement dat altijd voor ambiance zorgt. De organisatoren hopen op honderd deelnemers bij de volwassenen. De koers begint om 18 uur en de eerste twee rondes zijn onder begeleiding, maar daarna is het elk voor zich. Winnen is echter niet de bedoeling, plezier maken des te meer. Deelnemen kan alleen met een retrofiets met versnellingen op de buis. De deelnemers moeten ook retrokledij dragen. Kinderen tot 8 jaar kunnen om 15.30 uur al deelnemen aan een kleuterkoers. De kleinsten fietsen 150 meter, de oudere drie rondes van 150 meter. Ieder kind mag het podium op en krijgt een medaille. Kinderen kunnen de dag zelf nog inschrijven. Volwassenen worden aangeraden op voorhand in te schrijven op www.bereretrokoers.be.