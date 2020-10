Onwezenlijk: Grote Markt in Ieper blijft leeg bij start van Gent-Wevelgem Christophe Maertens

11 oktober 2020

12u43 10

De stad Ieper had bij de eerste start van Gent-Wevelgem in de Kattenstad op meer feestgedruis gerekend, maar Covid-19 maakte dat onmogelijk. De Grote Markt in Ieper bleef van de drukte gespaard, meer zelfs, het was er doodstil.

De start van de eerste wereldbekerkoers in Vlaanderen was een start in mineur voor de koersliefhebber. De oproep om de wedstrijd thuis op tv te volgen, bleek in ieder geval voor de start in Ieper goed opgevolgd. Op de Grote Markt kwamen slechts enkele tientallen mensen opdagen en de meesten waren dan nog leden van de organisatie van de koers. Wie per se bij de startplaats wou geraken, moest geen moeite doen, want alles was hermetisch afgesloten. Overal stonden politiemensen en stewards die de doorgang beletten. In de horecazaken die de deuren vanaf 10 uur mochten open, leek het een doordeweekse dag. “We zijn al blij dat we de deuren mochten openen”, zegt Kurt Titeca van Biking Box in de Menenstraat.