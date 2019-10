Onthutsende cijfers tijdens flitsmarathon: bijna 17 procent reed te snel VHS

10 oktober 2019

11u27 8 Ieper De resultaten van de flitsmarathon in de politiezone Arro Ieper doen de wenkbrauwen fronsen. 16,5 procent van de automobilisten reed namelijk te snel. Dat cijfer ligt tien procent hoger dan in veel andere zones. “Het sterkt ons in de overtuiging om te blijven controleren”, zegt de politie.

In totaal werden in de Ieperse regio 26.000 voertuigen gecontroleerd tijdens de flitsmarathon. Die liep van dinsdag 6 uur tot woensdag 6 uur. Het leeuwendeel (23.000) van de wagens passeerde langs de flitspalen, de rest (3.185) reed voorbij een flitswagen. “De overtredingen aan de flitspalen liggen rond een procent”, weet communicatiedeskundige Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper. “Dat is het normale cijfer. Maar de flitswagen registreerde 16,5 procent overtreders, goed voor 527 voertuigen. Bij de uitschieters iemand die 68 kilometer per uur reed in een zone 30, iemand die tegen 89 per uur door de zone 50 scheurde en tot slot een automobilist die 115 per uur reed in een zone 70. Op één bepaalde plek reed zelfs dertig procent van de bestuurders te snel. Het is ook verontrustend te moeten vaststellen dat de cijfers drie keer zo hoog liggen dan tijdens de vorige grootschalige controle in april. Het bewijst nog maar eens de noodzaak om te blijven controleren. De hardleerse bestuurders moeten en zullen op andere gedachten worden gebracht.”