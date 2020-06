Ontdek het Beeuwsaertmolenpad, de nieuwe wandelroute in Langemark-Poelkapelle Christophe Maertens

24 juni 2020

14u20 0 Ieper Het Beeuwsaertmolenpad is een nieuw wandelpad in de gemeente Langemark-Poelkapelle. Het brengt de wandelaar niet alleen langs de molen, maar ook op veel natuurplekjes.

Bijna iedereen weet dat er in Bikschote een molen staat. De Beeuwsaertmolen kent dan ook een lange geschiedenis. De molen werd meer dan een keer vernield door een brand, storm of ontij. De molen is nu het startpunt geworden voor de nieuwe wandeling in Langemark-Poelkapelle van acht kilometer. Wie het traject afstapt, leert niet alleen bij over molenaars, maar doet ook heel wat natuurplekjes aan. Voor de kleinsten zijn er doe- en denkvraagjes opgesteld in een bijhorende brochure. Die brochure is gratis te verkrijgen bij de dienst voor Toerisme en de drie toeristische infopunten: tea-room Oud-Gemeentehuis in Poelkapelle, bistro De Koornbloem Langemark en eetkaffee Steenstraete of in de molen zelf. “Je kunt de kaart ook digitaal downloaden. Hiervoor ga je best zoeken onder de rubriek Toerisme/Doen/Wandelen op de site. Wie weet is het de aanzet om te ontdekken wat Langemark-Poelkapelle nog meer in petto heeft”, zegt de dienst Toerisme.