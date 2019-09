Ongeruste klanten bij Iepers kantoor Neckermann: “Ik wil mijn reis annuleren, maar dat lukt niet” Christophe Maertens

23 september 2019

16u31 2 Ieper De bezorgdheid bij de klanten van Neckermann en Thomas Cook is groot na het faillissement van de Britse groep Thomas Cook Group Plc. Maandagvoormiddag was het in de Ieperse vestiging van Neckermann dan ook een komen en gaan. Mensen die een vakantie hadden geboekt bij de touroperator wilden weten of ze straks wel kunnen vertrekken of dat ze hun centen kwijt zijn. “Ik wil mijn reis annuleren, maar dat lukt niet.”

Reisbureau Neckerman in de Boterstraat in Ieper kreeg al kort na de opening mensen over de vloer die bezorgd waren over hun geplande reis. Na het faillissement van de Britse groep Thomas Cook Group Plc. vrezen veel mensen dat hun vakantie in het water zal vallen, maar voorlopig blijkt dat het geval niet. Thomas Cook België, met daaronder ook Neckermann, is niet failliet en blijft voorlopig operationeel.

“Wij hebben een reis geboekt van een week naar Kos in Griekenland. Volgende week zondag zouden we moeten vertrekken”, zegt een koppel uit Vleteren en Geluwe, dat liever niet met naam in de krant wil. “Het is lang geleden dat we op reis konden gaan en het zou jammer zijn dat het net nu niet zou lukken. Op dit moment is daar nog geen sprake van, dus we leven op hoop. Mocht onze reis toch geannuleerd worden, rekenen we op het Garantiefonds Reizen om onze kosten te vergoeden. De mensen van het reisbureau kunnen ons niet veel zeggen. Ze weten eigenlijk ook van niets. Voor het personeel is het echter nog minder leuk, voor hetzelfde geld zijn die morgen hun werk kwijt. We kunnen hen niets kwalijk nemen.”

Een vrouw uit Poelkapelle komt haar reis annuleren, maar dat gaat blijkbaar niet. “Samen met mijn man heb ik een reis geboekt naar Madeira, om te vertrekken over twee weken. Omdat ik het zaakje niet meer vertrouw, wou ik die reis nu annuleren. Ik had tweehonderd euro betaald voor een annulatieverzekering, maar dat gaat nu blijkbaar niet. Je kunt niet annuleren bij een faillissement. Dat staat echter niet in de kleine lettertjes van het contract. Het is nu afwachten, we weten niet wat er gaat gebeuren. Het personeel van het reisbureau verzekert ons dat we zonder problemen op onze bestemming zullen geraken en ook probleemloos weer naar huis zullen kunnen. Maar ik weet het niet hoor, ik begin toch te twijfelen.”

Het personeel van het reisbureau mag niets zeggen over de situatie. De verantwoordelijke verwijst ons door naar de persverantwoordelijke van het hoofdkantoor. “Ik kan alleen zeggen dat we - zoals overal - veel vragen krijgen.”