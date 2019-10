Ondernemers opgeleid tot toeristische ambassadeurs van de stad Ieper Christophe Maertens

18 oktober 2019

16u00 1 Ieper Zo’n 28 logiesuitbaters of medewerkers van logies schreven zich in voor de opleiding toeristische ambassadeur van de stad Ieper.

“De dienst Toerisme van Stad Ieper is er niet alleen voor de toeristen, maar ook voor lokale ondernemers die in onze stad actief zijn in de toeristische sector”, zegt bevoegd schepen Diego Desmadryl. “Want zij komen evenveel met onze bezoekers in contact dan de stadsdiensten zelf. Zij moeten in de eerste plaats mensen warm maken en goesting doen krijgen in het bezoek aan Ieper. Daarom investeert onze dienst Toerisme in opleidingen voor logiesuitbaters. Zij worden op deze manier samen met onze stadsdiensten de ambassadeurs van Ieper.”

In een vier uur durende opleiding krijgen de ondernemers allerlei toeristische tips, een inleiding in de Ieperse geschiedenis en een overzicht van de toeristische producten, musea, points of interest en arrangementen. In totaal schreven er zo’n 28 logiesuitbaters of medewerkers van logies voor de lessen in.

“Toerisme is één van de belangrijkste economische actoren in Ieper. En dat willen we de komende jaren zo houden”, aldus de schepen. “Toeristische ondernemers zijn daarin schakelfiguren en die willen we koesteren. We hopen dat zij de spirit van onze stad, mee helpen uitdragen. Dus moeten we hen meenemen in het verhaal van onze musea, bezienswaardigheden en toeristische trekpleisters.”