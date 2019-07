Ondernemer Georges Verstraete (88) overleden Erik De Block

07 juli 2019

In zijn woning in Merkem is Georges Verstraete (88) overleden. Hij was zaakvoerder van Lemenu Transoil, nv Lemenu, nv Far West en Lemenu Stations. Een pompstation bevindt zich langs de drukke Meenseweg in Ieper. Georges werd geboren in Boezinge. Hij was de echtgenoot van Magda Lemenu. Georges was de vader van een dochter Katrien en de opa van een kleinzoon Alexander.

De uitvaartdienst vindt plaats in de Sint-Jacobskerk in Ieper op dinsdag 9 juli om 11 uur.