Ondanks coronamaatregelen blijft de Last Post heel wat volk lokken

Tijdens de lockdown was publiek niet toegelaten onder en rond de Menenpoort in Ieper om de Last Postceremonie bij te wonen. Op 1 juli versoepelden de maatregelen en kregen dagelijks 190 mensen de toelating om onder de Menenpoort de plechtigheid te aanschouwen. Achter de nadars die werden opgesteld buiten de poort verzamelde zich heel wat volk, waarbij de coronamaatregelen niet altijd werden nageleefd. Nieuwe maatregelen drongen zich op en het stadsbestuur greep in. Eind juli was dat nog eens het geval, toen de Nationale Veiligheidsraad de coronamaatregelen opnieuw verstrengde.

Perimeter

Met de Last Post Association, de dienst Toerisme, de technische dienst en de politie werd toen afgesproken om enkel nog publiek toe te laten onder de Menenpoort voor het bijwonen van de dagelijkse Last Post. Rond de Menenpoort stelde het stadsbestuur een perimeter in, met een zone waarin geen publiek is toegelaten. Nu blijkt ook dat het publiek niet te stoppen. Gisteren zaterdag bijvoorbeeld verzamelden zich in de Menenstraat tientallen mensen om dan maar op een afstand de ceremonie te volgen. De meesten droegen daarbij wel een mondmasker, maar het lijkt erop dat de anderhalvemeterregel niet altijd werd gerespecteerd.