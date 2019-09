Omwonenden Mc Bride krijgen testbericht van BE-Alert LSI

17 september 2019

17u13

Bron: LSI 0 Ieper Bewoners in een straal van drie kilometer rond schoonmaak- en cosmeticaproducent Mc Bride in Ieper hebben dinsdag via BE-Alert een test-sms ontvangen.

Wie viabe-alert.be is ingeschreven, wordt verwittigd als er bij het sevesobedrijf McBride in de Paddevijverstraat in Ieper iets fout loopt dat een impact kan hebben op de omgeving. Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé stuurde dinsdag een BE-Alerttest uit naar de bewoners tot drie kilometer rond het bedrijf. Hij is verantwoordelijk voor de opmaak van het provinciale noodplan voor risicovollere Sevesobedrijven zoals McBride. De test paste in dat kader. Wie een sms kreeg, moet niets doen. Wie nog wil inschrijven op het BE-Alertsysteem, kan dat nog altijd doen.