Nutswerken op kruispunt Oostkaai Christophe Maertens

11 december 2019

08u53 4 Ieper Nog tot 16 december worden nutswerken uitgevoerd op de Oostkaai in Ieper. Daardoor is de Oostkaai tijdelijk afgesloten.

De werken gebeuren op het kruispunt met de Langemarkseweg. Tijdens de werken is het niet mogelijk om vanaf de Langemarkseweg de Oostkaai in te draaien. Het deel Oostkaai tussen Bargiestraat en Langemarkseweg blijft bereikbaar vanaf het kruispunt met de Bargiestraat. Er is een omleiding in beide richtingen via de Bargiestraat. Voor fietsers zal er geen verkeershinder zijn, het dubbelrichtingsfietspad langs de Oostkaai blijft bruikbaar.