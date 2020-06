Nutswerken Ligywijk in Ieper Christophe Maertens

23 juni 2020

20u35 3 Ieper Tussen 26 juni en 6 juli staan nutswerken gepland in de Ligywijk in Ieper. Daarbij zal in twee éénrichtingsstraten van de wijk worden gewerkt.

In een 1ste fase wordt het weggedeelte aangepakt tussen de zijkanten van de woningen met huisnummer 39 en 41 en de zijkanten van de woningen met huisnummer 71 en 89. In een 2defase zijn de huisnummers 48 en 62 aan de beurt. De straten worden gefaseerd parkeervrij gemaakt en afgesloten. Automobilisten kunnen omrijden via de omliggende straten.