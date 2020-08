Nutswerken in Boezingepoortstraat in Ieper Christophe Maertens

11 augustus 2020

In de Boezingepoortstraat en een deel van de Elverdingestraat staan nutswerken op het programma.

Tussen 13 en 31 augustus worden nutswerken uitgevoerd in de Boezingepoortstraat en een gedeelte van de Elverdingestraat. Tijdens de werkuren zal de Boezingepoortstraat daarbij afgesloten worden voor verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via het Minneplein. Bij de werken in de Elverdingestraat zal hinder optreden voor voetgangers, die tijdelijk moeten oversteken. Het overige verkeer zal geen grote hinder ondervinden van deze werken.