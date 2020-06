Nu ook in Ieper: zitdag voor mensen met vragen over levenseinde Christophe Maertens

24 juni 2020

18u31 6 Ieper Mensen uit de regio Ieper kunnen vanaf juli met vragen rond het levenseinde en voorafgaande zorgplanning terecht op een LEIF-zitdag in AC Auris in Ieper.

LEIF (LevensEinde InformatieForum) informeert, sensibiliseert en zorgt in West-Vlaanderen op een open en correcte wijze over een waardig levenseinde. Zelfbeschikking en respect voor de wil van de patiënt staan daarbij centraal. LEIF West-Vlaanderen bouwt stelselmatig haar dienstverlening uit met LEIF-zitdagen verspreid over heel de provincie, nu ook met een zitdag in Ieper. Hiermee krijgt het LEIF-punt Westhoek er een infomoment bij.

Onwetendheid

“LEIF wil jong en minder jong doen nadenken en plannen rond waardig levenseinde”, zegt André Van Nieuwkerke, voorzitter LEIF West-Vlaanderen. “Wat zijn mijn rechten als patiënt? Wat als ik na een verkeersongeval in een onomkeerbare coma terecht kom? Wat is euthanasie en wanneer heb ik daar recht op? Wat als ik wilsonbekwaam word? Wat is palliatieve zorg? Welke documenten zijn belangrijk? LEIF wil de informatiearmoede omtrent waardig levenseinde lenigen en dicht bij de bevolking staan, vandaar dat wij vanuit verschillende punten in de provincie opereren.”

“Ik ben ervan overtuigd dat een LEIF-zitdag in Ieper nodig is”, zegt schepen Ives Goudeseune (sp.a). “Veel mensen hebben vragen over de mogelijkheden die er bij het levenseinde zijn. Maar al te vaak hoor je misvattingen over het wettelijke kader of verhalen van mensen die niet tijdig bepaalde stappen ondernamen uit onwetendheid. Met deze zitdag kan iedereen correct geïnformeerd worden, wat helpt om weloverwogen en bewuste keuzes met kennis van zaken te maken.”

De LIEF-zitdag zal plaatsvinden elke laatste donderdag van de maand tussen 9 uur en 12 uur in AC Auris, Ter Waarde 1 in Ieper. Dit op afspraak via 057/45.16.01 of www.ieper.be/afspraak. De eerste zitdag is op donderdag 30 juli.