Noodopvang tijdens paasvakantie voor kinderen die in Ieper school lopen Christophe Maertens

31 maart 2020

08u55 0 Ieper De stad Ieper, de buitenschoolse opvang en de Ieperse scholen slaan de handen in elkaar om noodopvang te organiseren tijdens de paasvakantie.

De voorbije weken werd vanuit de scholen en de buitenschoolse kinderopvang noodopvang georganiseerd. Voor een aantal ouders is het belangrijk dat deze noodopvang ook tijdens de paasvakantie verder loopt. De stad Ieper heeft nu samen met de Ieperse scholen en de buitenschoolse kinderopvang, noodopvang voor de paasvakantie uitgewerkt. De kinderen van één en dezelfde school blijven samen. “We zorgen ervoor dat elk kind wordt opgevangen in een aparte groep van zijn of haar school”, verduidelijkt schepen van Welzijn en Onderwijs Eva Ryde. De basisregel blijft van kracht: Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. De stad voorziet enkel noodopvang voor:

• Kinderen die niet ziek zijn

• Kinderen die in Ieper school lopen, van wie beide ouders werken in essentiële sectoren (zorg, veiligheid, voedselnijverheid, distributie), bij twijfel kan bevestiging van de werkgever worden opgevraagd.

• Ouders kunnen enkel een beroep kunnen doen op 65-plussers voor opvang

• De ouders die nu al een beroep deden op de noodopvang van de scholen

Welwillendheid van velen

Inschrijven voor de opvang tijdens de paasvakantie kan tot en met woensdag 1 april om 12 uur via de schooldirecties.

“Deze samenwerking kwam tot stand door de welwillendheid van velen. Ik wil de vele leerkrachten, de mensen van de buitenschoolse opvang en de schooldirecties dan ook bedanken voor hun solidariteit, ook in vakantieperiode. De slogan #IedereenIeper is hier meer dan ooit van tel”, zegt de schepen.

De stad wil iedereen die het moeilijk heeft met opvang of opvoeding in deze crisistijd doorverwijzen naar het coronameldpunt 0800 9 8900 of corona@ieper.be . Het meldpunt stelt de ouders dan in contact met de dienst ‘huis van het kind’. Gespecialiseerde collega’s helpen dan bij het zoeken naar oplossingen. Mailen naar huis van het kind kan ook rechtstreeks huisvanhetkind@ieper.be

Iedereen kan er terecht met vragen; ook ouders van middelbare scholieren of ouders van wie de kinderen niet in Ieper schoollopen.