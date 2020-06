Nog twee verdachten drugslabo’s in Vlamertinge en Reninge in de cel LSI

20 juni 2020

09u01

In het onderzoek naar de ontdekte drugslabo's in Vlamertinge (Ieper) en Lo-Reninge zitten na 7 maanden nog twee verdachten in de cel. De raadkamer van Ieper liet vrijdag één verdachte onder voorwaarden vrij, drie anderen mochten met een enkelband de gevangenis verlaten.

Een drugslab in een hoeve in de Abelestraat in Vlamertinge werd begin december 2019 ontdekt en leidde tot huiszoekingen in Reninge en Limburg. In de Groenestraat in Reninge werden enkele mensen opgepakt. De speurders troffen er in een huis zeven illegalen aan die er zaten te wachten op transport naar het Verenigd Koninkrijk. Het parket vermoedt dat de hoevewoning dienst deed als onderduikadres voor transmigranten.

Bij een inval in een villa in het Limburgse Maaseik troffen de speurders in een kelder een vader en een zoon uit Maasmechelen aan die duizenden xtc-pillen aan het maken waren. In de kelder was ook een plantage met honderden cannabisplanten ingericht.

In totaal werden zeven mensen opgepakt. Zes van hen werden aangehouden door de onderzoeksrechter in Ieper. Daar blijven na de beslissing van de raadkamer van Ieper nu dus nog slechts twee van hen echt achter de tralies. De twee hoeves in de Westhoek behoren toe aan dezelfde eigenaar. De 35-jarige man uit Vlamertinge verhuurde de hoeve in Vlamertinge sinds maart 2019, die in Reninge sinds juli 2019. Hij wist naar eigen zeggen niet wat zich in de stallen afspeelde.

