Nog maar één klaroener voor Last Post door strengere coronamaatregelen LSI

18 maart 2020

20u13

Bron: LSI 5 Ieper Door de strengere coronamaatregelen zal de Last Post in Ieper voortaan nog maar door één klaroener geblazen worden in plaats van drie. Eerder was al beslist dat er geen publiek meer in de omgeving van de Menenpoort zou toegelaten zijn.

Enkele dagen geleden besloot de Last Post Association, op vraag van de Commonwealth War Graves Commission, geen publiek meer toe te laten bij de plechtigheid onder de Menenpoort. Maandagavond volgden nog amper tien mensen de plechtigheid vanop een afstand. Ondertussen is besloten het dagelijkse ritueel ter ere van de gevallen soldaten van het Gemenebest nog maar door één klaroener te blazen in plaats van de drie traditionele klaroeners. “Dit is de enige manier om de continuïteit te verzekeren”, klinkt het. Door het samenscholingsverbod zijn samenkomsten van meer dan twee personen verboden.