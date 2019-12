Nog een late actie voor Rode Neuzen Dag: leerlingen wassen auto's Christophe Maertens

13 december 2019

17u40 0 Ieper In vrije basisschool Sint-Jozef in Ieper werd vrijdag een carwash georganiseerd voor een late Rode Neuzen Dag. In totaal kregen vijftig wagens een poetsbeurt.

“Het klopt dat het slotevent rond Rode Neuzen Dag al voorbij is, maar wie kiezen er steeds voor om in december iets te doen”, zegt juf Sylvia. “We zijn deze morgen begonnen en hebben de hele dag gewerkt. Naast wagens wassen, verkochten we ook chocomelk, koffie en soep en dat alles voor het goede doel.”

Het initiatief komt van de leerlingen van het zesde leerjaar en kadert binnen het thema ‘engagement’ uit de lessen godsdienst.