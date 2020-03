Nog amper tien mensen op Last Postplechtigheid, maar wel veel respect voor de klaroenblazers op sociale media Christophe Maertens

17 maart 2020

08u14 4 Ieper Afgelopen weekend kwamen nog enkel tientallen mensen een kijkje nemen naar de Last Postplechtigheid onder de Menenpoort, maar maandagavond was er bijna niemand meer.

Enkele dagen besloot de Last Post Association, op vraag van de Commonwealth War Graves Commission, geen publiek meer toe te laten bij de plechtigheid door de coronacrisis. Maandagavond volgden nog amper tien mensen de plechtigheid vanop afstand. De meeste buitenlandse toeristen hebben de stad verlaten. Tot nader order blijft de plechtigheid tot het strikte minimum: uitsluitend het blazen van de Last Post ter ere van de gevallen soldaten van het Gemenebest. “De Last Post Association dankt iedereen om zijn verantwoordelijkheid te nemen om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen”, zegt Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association. Veel mensen uitten op sociale media hun respect voor de klaroenblazers. “Dit gebaar heeft evenveel waarde met of zonder publiek”, vindt John Easom.