Nog 22 coronapatiënten in Jan Yperman Ziekenhuis Christophe Maertens

14 mei 2020

16u32 5 Ieper In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper zijn sinds het begin van de crisis al 210 patiënten met Covid-19 opgenomen, waarvan er 42 zijn overleden.

Op dit ogenblik liggen er in het Ieperse ziekenhuis 22 patiënten die besmet zijn, waarvan er twee op de dienst Intensieve Zorgen liggen. Daarnaast zijn vier patiënten opgenomen met een vermoeden van Covid-19. “In de afgelopen 24 uur werden er drie nieuwe coronapatiënten opgenomen, werd één patiënt ontslagen en was er één overlijden”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Breyne. “In totaal werden al 210 coronapatiënten opgenomen in ons ziekenhuis. Daarvan mochten 146 patiënten al terug naar huis, 42 patiënten zijn overleden.” Vorige maand al bouwde het ziekenhuis zijn corona-afdelingen af van drie naar twee.

Ondertussen zijn in Ieper al 252 mensen besmet geraakt met corona, wat neerkomt op 7,23 besmettingen per 1.000 inwoners. Poperinge telt 80 besmettingen (4,06 op 1.000), Heuvelland 17 besmettingen (2,15 op 1.000), Langemark-Poelkapelle 29 (3,71 op 1.000), Vleteren 5 (1,35 op 1.000), Zonnebeke 42 (3,37 op 1.000), Mesen 6 (5,63 op 1.000) en Wervik 111 (5,11 op 1.000).