Nocturnes keren terug in de zomer van 2022 Christophe Maertens

13 november 2019

09u17 0 Ieper De volgende editie van de Ieperse theaterwandelingen staan gepland in de zomer van 2022. Volgend jaar vieren de Nocturnes hun 25-jarig bestaan.

“Op zaterdagavond 9 november vond er een medewerkersfeest plaats bij de Ieperse Nocturnes. Na ‘Ieper herrijst’, de succesvolle editie van de voorbije zomer met 4.500 toeschouwers, wou het bestuur de medewerkers bedanken met een avondfeest. Ze kregen dezelfde drankjes, hapjes en maaltijd als het publiek in juli en augustus”, zegt voorzitter Piet Lesage van de Nocturnes. “De medewerkers gingen massaal in op de vraag van het bestuur om verkleed naar het feest te komen. En zo waren er 170 verschillende figuren uit ‘Ieper herrijst’ op het feest. Daar was een wedstrijd aan verbonden. Ine Pattyn werd gekozen als mooist verklede medewerk(st)er. Ze won voor Manon De Savoye en Els Deraedt. Ze kregen alle drie een restaurantbon.”

De voorzitter maakte op het feest bekend dat de volgende editie van de Nocturnes er aan komt in de zomer van 2022, over drie jaar. Het thema ligt nog niet vast. Het bestuur en de projectgroep nemen de tijd om hierover na te denken en de nodige info te verzamelen. Volgend jaar, in 2020, vieren de Nocturnes hun 25-jarig bestaan. De eerste Nocturnes vonden plaats in 1995.