Nikolaas de Kanonnier krijgt flesje bier tussen mondmasker Christophe Maertens

26 mei 2020

17u47 1 Ieper Het standbeeld van Nikolaas de Kanonnier heeft een mondmasker gekregen van naaister Bea Callemeyn. Een onverlaat heeft er nu een leeg flesje bier tussen gestoken.

Het beeld van Nikolaas de Kanonnier in het parkje aan het einde van de vestingen draagt al enkele dagen een mondmasker. Dat masker is van de Ieperse naaister Bea Callemeyn, die de afgelopen weken al heel wat mondmaskers heeft gemaakt. Op het mondmasker staat te lezen ‘Please, stay away if you love me’, maar wanneer het volledig open is, verschijnen de woorden: “Please, stay away if you love me!” Ondertussen moet iemand hebben gedacht dat Nikolaas de Kanonnier dorst had, want er steekt sinds kort een leeg flesje bier tussen het mondmasker en het hoofd van het standbeeld.

Nikolaas de Kanonnier was eigenlijk Nicolaas Hoedt, die in dienst was van de Spaanse troepen die de stad verdedigden tegen de belegering van de Fransen in 1678. Het verhaal gaat dat Nikolaas met één schot achttien leden van de lijfwacht van de Franse koning uitschakelde.