Nijntje, Ghost Rockers én Andy Peelman op Kids@Ieper LBR

06 augustus 2019

17u32 13 Ieper De Grote Markt in Ieper is op zaterdag 17 augustus volledig van de allerkleinsten tijdens Kids@leper 2019.

Op de Grote Markt in leper wordt op zaterdag 17 augustus van 14 uur tot 18 uur een paradijs voor kinderen. Dan vindt Kids@leper 2019 plaats. Het Kids Fever Festival gaat om 14.00 uur van start. De Grote Markt wordt omgetoverd tot een groot speeldorp met heel wat leuke attracties en workshops. Om 14 uur gaat Kids Dance Battle met Jordy van SYTYCD en K3 uit de bol. Een halfuur later is het de beurt aan Boembox met Tom Olaert en Anick. Om 15.40 uur staan Kaatje, Viktor en Kamiel op het podium. Jade van The Voice Kids is te gast om 16.25 uur. Om 17.15 uur sluiten de Ghost Rockers Kids@Ieper 2019 af. Andy Peelman van De Buurtpolitie neemt de presentatie voor zijn rekening.

Wil je kleine (b)engel Nijntje graag ontmoeten? Dat is mogelijk op Kids@Ieper 2019! Van 14.40 tot 15 uur, 15.20 uur tot 15.40 uur en 16.20 uur en 16.40 uur staat Nijntje klaar om haar kleinste fans te ontmoeten. Wie op de foto wil met Andy Peelman moet er zijn van om 15.40 uur tot 16.20 uur of van 17.20 uur tot 18.00 uur.