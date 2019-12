Nieuwe zwemlessen vanaf januari Christophe Maertens

26 december 2019

12u13 2 Ieper In het zwembad van Ieper start in januari een nieuwe lessenreeks zwemmen voor kinderen en volwassenen. Inschrijven kan nu al.

“Je kunt al zwemles volgen vanaf 2 jaar”, aldus de sportdienst. “Vanaf 4 jaar wordt er in het zwembad van Ieper gewerkt met niveaugroepen. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier kinderen alle vaardigheden aanleren om veilig te leren zwemmen.” Meer info via: https://www.ieper.be/stappenplanzwemlessen of https://www.ieper.be/zwemlessen.