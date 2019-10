Nieuwe zone 30 zonder bolle kasseien Christophe Maertens

22 oktober 2019

15u41 1 Ieper Net als op veel andere plaatsen in Ieper, vinden er in Boezinge rioleringswerken plaats. Naar aanleiding daarvan wordt het dorpscentrum aangepakt. Het stadsbestuur zette voor een tweede keer een infomarkt op poten.

In het dorp zullen de werken zich situeren in de Diksmuidseweg tussen de twee kruispunten met de Randweg. Ook een aantal zijstraten worden aangepakt. De afstand tussen de twee kruispunten op de N369 van Ieper naar Diksmuide bedraagt anderhalve kilometer. Eerder deze week vond er voor een tweede keer een infomarkt plaats rond de herinrichting van het dorpscentrum. Begin dit jaar organiseerde de stad al een bevraging. Het blijkt dat de bolle kasseien die er nu liggen niet echt geliefd zijn bij de bewoners. Daarnaast is trager verkeer een punt bij inwoners van het dorp.

“We kregen eerder heel wat voorstellen van de bewoners”, zegt schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (sp.a). “Daaruit werd duidelijk dat de mensen minder kasseien willen en trager verkeer. We hebben daarrond een plan gemaakt en stelden dat voor. De bolle kasseien verdwijnen of worden alleen nog gebruikt om op te parkeren. Tussen de Vannestestraat en de Brugstraat komen er vlakke kasseien, ongeveer dezelfde die werden gebruikt in Zillebeke. In totaal gaat er 576 meter kasseien weg. De nieuwe strook met vlakke kasseien wordt een zone 30 en er komen fietssuggestiestroken om het verkeer af te remmen. Voor de fietsers zullen er geen hindernissen meer zijn.”

Als alles volgens plan verloopt, beginnen de werkzaamheden in het najaar van 2020, met een duurtijd van twee jaar.