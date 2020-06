Nieuwe wandelroute in provinciedomein De Palingbeek Christophe Maertens

03 juni 2020

09u10 0 Ieper In aanloop naar de zomer lanceert Westtoer een reeks nieuwe fiets- en wandelproducten. Een daarvan is een nieuwe wandelroute De Palingbeek in het provinciedomein De Palingbeek in Ieper. Deze landschapswandelroute is 12,4 kilometer lang en laat de wandelaar kennismaken met de mooiste plekjes van het provinciedomein. “Nu we onze zomervakantie voornamelijk in eigen land zullen beleven, vormt deze wandeling een belangrijke extra toeristische troef in de Westhoek.”

De Palingbeek wandelroute is de 57e landschapswandelroute van Westtoer in West-Vlaanderen. De route neemt de wandelaar mee op ontdekking in het Ieperse Provinciedomein ‘De Palingbeek’ en toont de mooiste natuurplekjes op het domein. Onderweg bots de bezoeker op heel wat bezienswaardigheden uit de Eerste Wereldoorlog zoals de landartinstallatie CWRM en verschillende militaire begraafplaatsen. Ook de sterrenwacht, tal van speelelementen en het bezoekerscentrum ‘De Palingbeek’ liggen langs het traject. Er is eveneens een ingekorte wandelroute van 7,9 kilometer.

Wandelnetwerkkaarten

Alle informatie over deze lusvormige wandelroute is te vinden op de splinternieuwe kaart van het wandelnetwerk Ieperboog. In deze viertalige brochure is niet enkel de Palingbeek wandelroute te vinden, maar ook het ganse wandelnetwerk Ieperboog en de Gasthuisbossen wandelroute. “Daarmee is het de eerste netwerkkaart die alle wandelproducten binnen eenzelfde gebied bundelt”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer. “Westtoer zal de volgende jaren alle wandelnetwerkkaarten op deze manier herwerken. Per wandelgebied zal er dan één overzichtskaart zijn met daarop alle knooppunten van het wandelnetwerk en de beschikbare lusvormige routes in de buurt.”

Corona

De Palingbeekwandelroute is apart bewegwijzerd met zeshoekige bordjes. Er zijn twee locaties van waaruit je de route kan aanvangen: het bezoekerscentrum De Palingbeek en de parking aan de Palingbeekstraat. Deze startpunten zijn makkelijk te lokaliseren dankzij de nieuwe startborden op het terrein.

Het provinciebedrijf Westtoer vraagt aan wandelaars en fietsers om rekening te houden met de maatregelen in het kader van de COVID-19 crisis. Richtlijnen bij het wandelen via www.westtoer.be/coronavirus. Afhankelijk van de evolutie worden de maatregelen aangepast. “Het bestrijden van het virus is de grootste prioriteit en ook in het belang van het toerisme op middellange en lange termijn”, klinkt het.

Alle informatie over deze wandelroute is terug te vinden op de wandelnetwerkkaart Ieperboog. De kaart kost 8 euro en kan besteld worden via de webshop van Westtoer of te koop bij Westtoer APB in Brugge, De Dienst Toerisme van de stad Ieper en het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis in Brugge.