Nieuwe voetpaden in Vleeshouwersstraat en Volderstraat Christophe Maertens

29 januari 2020

In de Vleeshouwersstraat en Volderstraat in Ieper worden de voetpaden vernieuwd.

“In een eerste fase worden de voetpaden uitgebroken. De opritten blijven tijdelijk behouden. Deze fase duurt tot eind januari”, zegt schepen Ives Goudeseune. “In een tweede fase gebeurt het vernieuwen van de nutsleidingen, zoals gas, laagspanning en telecommunicatie. Fluvius en Proximus staan in voor deze werken, die van begin februari tot half maart lopen.” In een volgende fase worden de voetpaden heraangelegd. Enkel in de groenzones worden nieuwe bomen aangeplant. Tijdens de werken kunnen voetgangers en mensen met de fiets aan de hand nog altijd door. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken in de paasvakantie gedaan zijn. Het stadsbestuur zegt alles in het werk te stellen om het ongemak tot een minimum te herleiden.