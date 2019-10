Nieuwe Vlaamse regering neemt verbinding Ieper-Veurne mee in regeerakkoord Christophe Maertens

02 oktober 2019

17u21 20 Ieper Het lijkt er op dat de nieuwe Vlaamse regering eindelijk werk gaat maken van de verbinding Ieper-Veurne. Het dossier werd in elk geval meegenomen in het nieuw regeerakkoord. “Dit probleem sleept al te lang aan”, vindt Crevits.

CD&V-onderhandelaar Hilde Crevits, die minister van Werk en Landbouw is geworden in de nieuwe Vlaamse regering, zei het al toen het regeerakkoord klaar was: “We hebben een oplossing nodig voor het dossier rond de N8 en het dossier is opgenomen in het regeerakkoord. Dit probleem sleept al te lang aan.”

Verschillende ontwerpen

Eind 2015 vernietigde de Raad van State de plannen voor omleidingen voor Hoogstade en de dorpen Elverdinge en Woesten. De jaren daarna werden verschillende ontwerpen uitgedacht, maar om uiteenlopende redenen werden die nooit gerealiseerd. Twee jaar geleden ondernamen het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken stappen om het dossier weer op de rails te krijgen. Er werden twintig organisaties bij betrokken, van gemeentebesturen tot Unizo, VOKA, Natuurpunt en bewonersplatformen. Maar tot nu toe is er nog niet veel gebeurd.

De nieuwe Vlaamse regering wil nu wel werk maken van de N8. “Het feit dat er wordt gesproken over de verbinding Ieper-Veurne laat de mogelijkheid open dat er niet alleen aan de N8 kan gesleuteld worden, maar dat ook de weg naar andere mogelijkheden wordt opengelaten”, reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Hopelijk kan iedereen de politieke moed opbrengen om de violen gelijk te stemmen en beslissingen nemen.” Talpe is hoopvol, want de nieuwe minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is een partijgenoot. “Dat maakt het voor ons iets makkelijker.”

West-Vlaamse ministers

“Het dossier stond ook al in het vorig regeerakkoord”, vertelt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “Laat ons hopen dat de nieuwe minister meer kan doen dan zijn voorganger. Elk stap die wordt genomen in dit dossier is welkom.” Voor het tracé tussen Veurne en Alveringem, dat buiten de beslissing van de Raad van State viel, zijn budgetten beschikbaar en zouden de werken in 2020-2021 kunnen starten.

Ook burgemeester Stephan Mourisse (LVP) van Vleteren is hoopvol. “De plannen om de N8 tussen Vleteren en Woesten aan te pakken, zijn klaar, maar het was nog vijf jaar wachten op geld. Het goede nieuws is dat de nieuwe regering eerder geld zou kunnen vrijmaken. Het dossier moet worden aangepakt, zodat het nu eens gedaan is met discussies en ongevallen. Met twee West-Vlaamse ministers in de regering zou dat toch moeten lukken.”